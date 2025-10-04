San Borja: capturan a banda de robacasas tras ingresar a vivienda de anciano

Efectivos de la Policía Nacional del Perú frustraron un robo en la urbanización Chacarilla del Estanque, en el distrito de San Borja, y capturaron a los integrantes de una peligrosa banda dedicada al asalto de viviendas en los distritos de Surco y San Borja. Los delincuentes aprovecharon que en una casa solo vivía un adulto mayor de 90 años para intentar ingresar y robar, pero fueron descubiertos a tiempo gracias al rápido aviso de los vecinos.

Los sujetos utilizaban cizallas y amoladoras para cortar los fierros de seguridad y forzar las entradas de los inmuebles. Según informó el coronel Daniel Jares, jefe de la División Policial Sur 1, la organización criminal estaba integrada por Hilario Neira Fierro (49), Alejandro Cornejo Aguilar (46), Yarlequé (18) y un menor de 14 años identificado con las iniciales L.A. “Estos delincuentes rompieron los barrotes de la vivienda ubicada en la cuadra 3 de la avenida Buena Vista para facilitar el ingreso”, explicó el oficial.

Tras ser sorprendidos, los delincuentes huyeron del lugar dejando olvidada una mochila con herramientas, entre ellas una amoladora usada para cortar metal. Horas después, la banda envió al menor de edad de regreso a la vivienda para recuperar el bolso, lo que permitió a los agentes seguirle los pasos. “Logramos convencer al menor de colaborar y gracias a su información ubicamos el vehículo donde estaban los demás miembros, a media cuadra del Pentagonito”, detalló el coronel Jares.

TRAS LAS REJAS

Finalmente, la Policía Nacional del Perú montó un operativo de cerco y logró detener a todos los integrantes de la banda, quienes contaban con antecedentes por delitos similares. Los capturados fueron trasladados a la comisaría de Chacarilla del Estanque, donde permanecen bajo investigación mientras se determina su participación en otros robos ocurridos en la zona.