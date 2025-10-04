SMP: capturan a sospechoso de muerte de menor en ataque a combi

La Policía Nacional capturó a Junior Lázaro Miraval Sobrado, de 30 años, alias “Luchito”, señalado como el presunto autor intelectual del ataque extorsivo a balazos contra una combi en el distrito de Independencia, ocurrido el pasado 16 de mayo, donde un niño de 6 años perdió la vida. La intervención se realizó en la intersección de las avenidas Libertadores y Belgrano, en San Martín de Porres, tras un operativo de la Dirección de Inteligencia.

De acuerdo con la tesis policial, Miraval Sobrado sería el cabecilla de la organización criminal “La Nueva Generación de Payet”, dedicada a extorsionar a empresas de transporte, mototaxis, discotecas y trabajadoras sexuales en la zona norte de Lima, especialmente en los alrededores de Megaplaza. Su captura representa un golpe importante a las mafias que operan en Independencia, donde los ataques armados contra vehículos de transporte público se han vuelto frecuentes.

El violento atentado que cobró la vida del menor ocurrió en el jirón Huaracondo, cuando sicarios abrieron fuego contra una combi de servicio público que se negó a pagar cupos extorsivos. Las balas impactaron contra la unidad, alcanzando fatalmente al niño e hiriendo a otras personas que se encontraban en el vehículo. El crimen generó una fuerte indignación entre los vecinos del distrito.

CASO DE EXTORSIÓN

Cabe recordar que Miraval Sobrado ya había sido vinculado a un caso de extorsión en septiembre de 2023, también en Independencia, por lo que afrontó nueve meses de prisión preventiva. La Policía continúa con las diligencias para ubicar a los demás integrantes de “La Nueva Generación de Payet” y esclarecer su participación en una serie de atentados registrados contra el transporte público y negocios del distrito.