Falso sereno que asaltó joyería revela dónde adquirió uniforme: “En la cachina”

No era un agente edil, sino un ladrón armado. La calma de una joyería ubicada en la calle Esperanza, en Miraflores, se rompió cuando Luis Antonio Gavidia Flores (37) ingresó al local disfrazado de sereno y con una pistola en la mano. El sujeto amenazó de muerte a los trabajadores y provocó momentos de pánico: una mujer tuvo que refugiarse en el baño, mientras que su compañero se arrodilló con las manos en la cabeza.

Según el coronel Daniel Jares, jefe de la División Policial Sur 1, el delincuente usó una casaca con el logo de la Municipalidad de Miraflores, un pantalón azul, una peluca y un gorro para cometer el asalto. Con el arma apuntando, redujo a los empleados, revisó los cajones y guardó las joyas en una bolsa antes de escapar a pie. El atraco duró poco más de un minuto.

La fuga, sin embargo, fue breve. Serenos y policías de la Comisaría de Miraflores lograron interceptarlo a pocas cuadras del lugar. Al ser registrado, le incautaron una pistola con la serie erradicada, 10 municiones y joyas valorizadas en 3,100 dólares. Durante el interrogatorio, el detenido confesó que compró el uniforme falso “en la Cachina”, en la avenida Argentina, por 30 soles.

NO ERA UNIFORME OFICIAL

El gerente de Seguridad Ciudadana de Miraflores, Mario Arata, precisó que la vestimenta “era parecida, pero no original”. Además, la Policía confirmó que Gavidia cuenta con seis requisitorias vigentes por robo agravado, hurto y extorsión, y que ya había estado preso en el penal de Ica. El falso sereno permanece detenido en la Comisaría de Miraflores, mientras se amplían las investigaciones.