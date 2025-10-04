Familia pide ayuda para mujer con graves quemaduras

Llegó corriendo, envuelta en llamas. El fuego consumía su cabello y su rostro. Así fue como Janela Alva, una joven de apenas 26 años, buscó auxilio desnuda en un grifo de Tingo María, tras sufrir un brutal ataque que la dejó con quemaduras de cuarto grado en más del 50% del cuerpo. Ha pasado un mes desde aquella tragedia, y hoy ella sigue aferrándose a la vida en el Hospital Loayza, en Lima, donde permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Su madre, que no se ha movido del lado de su hija desde que fue trasladada, vive días de angustia y desvelo. “Mi hija está grave, señorita, no hay posibilidades, pero voy a seguir”, relató entre lágrimas. Contó que los injertos no han sido aceptados por el cuerpo de Janela, y que los médicos se vieron obligados a amputarle parte del pie derecho, con la posibilidad de extender la cirugía para preservar su vida. “Ya no tengo fuerzas, pero seguiré luchando por ella”, repite la madre, que apenas duerme y sobrevive con la ayuda solidaria de desconocidos.

La familia sospecha que Teodoro Salazar Falcón, pareja de la joven, podría estar implicado en el hecho. “Yo no tengo confianza en ese señor, le hizo muchas cosas a mi hija”, denunció la madre, exigiendo una investigación exhaustiva. Asegura que las autoridades avanzan lentamente y que el presunto responsable no ha sido interrogado ni detenido, pese a los testimonios que lo vinculan.

TAMBIÉN PIDE AYUDA

En redes sociales, Janela se mostraba sonriente, llena de vida, compartiendo momentos felices junto a su pequeña hija, quien hoy permanece al cuidado de una tía en Tingo María. Mientras tanto, su madre clama justicia y pide apoyo para continuar con el tratamiento: “Si hay voluntarios que me puedan ayudar, mi Yape es 965 892 130”, suplicó. La historia de Janela, que estremeció a todo el país, refleja una vez más la urgencia de combatir la violencia contra la mujer y de brindar mayor protección a las víctimas.