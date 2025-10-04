Comas: mujer agrede a policía tras ser intervenido por presunta infracción

Nada la detenía. Golpes, gritos y jalones de cabello rompieron la calma en una calle de Comas, cuando una mujer identificada como Lorena Allón descendió de su vehículo y agredió violentamente a una agente policial de tránsito. El hecho, que quedó registrado en video, también muestra el momento en que una menor de edad baja del auto y jala del cabello a la policía por detrás, en plena vía pública.

Según testigos, todo se originó por una falta de tránsito, ya que la conductora habría circulado en sentido contrario. El director de la Defensoría del Policía del Ministerio del Interior, general Máximo Ramírez de la Cruz, confirmó que los agentes solo le pidieron retroceder para liberar la vía, pero la mujer respondió con agresiones. “Esta señora incurre en un problema de violencia contra una efectivo policial”, declaró Ramírez.

En las imágenes se observa cómo la policía intenta mantener la calma mientras la agresora y sus acompañantes, entre ellos una persona de edad avanzada, la insultan. Finalmente, el vehículo fue retenido por una grúa y trasladado a la comisaría, mientras los involucrados fueron intervenidos. Sin embargo, la indignación llegó cuando se supo que la mujer fue liberada por orden del fiscal Raúl Llamoca, pese a que el ataque fue grabado y se le abrió una investigación por violencia contra la autoridad.

DENUNCIARÁ EL CASO

El general Máximo Ramírez criticó duramente la decisión fiscal y anunció que denunciará el caso. “El fiscal no pidió prisión preventiva; es una decisión permisiva que fomenta la impunidad”, expresó. Vecinos del lugar también exigieron sanciones ejemplares, recordando que este tipo de episodios reflejan la pérdida de respeto hacia la autoridad policial y el incremento de la violencia urbana. Mientras tanto, la agresora sigue libre.