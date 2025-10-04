Comas: 10 heridos tras choque entre bus y combi en avenida Túpac Amaru

Un grave accidente de tránsito se registró en la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Comas, donde dos unidades de transporte público impactaron frontalmente, dejando como saldo diez personas heridas. Según las primeras investigaciones, el bus de la empresa Evipusa habría invadido el carril contrario, lo que provocó la colisión con otro vehículo de transporte urbano.

Tras el siniestro, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) realizó un operativo inopinado en la zona para verificar el estado técnico y las condiciones de seguridad de los buses de esta empresa. Alejandro Vicuña, vocero de la ATU, informó que durante la inspección se hallaron unidades con lunas rotas, cables expuestos y otros desperfectos que representan un riesgo para los pasajeros. Ante ello, se dispuso la suspensión temporal de las operaciones de la unidad implicada en el accidente.

Por su parte, los conductores de la zona atribuyeron el accidente a los retrasos en las obras que se ejecutan en la avenida Túpac Amaru. Señalaron que la falta de señalización y los cambios constantes en los desvíos generan confusión y obligan a los vehículos a circular por rutas no autorizadas. “Un día nos mandan por un carril y al siguiente por otro; no hay un recorrido fijo, y eso causa muchos problemas”, explicó uno de los choferes.

EXPRESARON SU MALESTAR

Los usuarios del transporte público también expresaron su malestar y exigieron mayor fiscalización. “Sabemos que los conductores tienen que trabajar, pero no cumplen las reglas de tránsito y ponen en riesgo a todos”, comentó una pasajera. Los vehículos que presentaron observaciones durante el operativo serán internados en el terminal de la empresa para su revisión, a fin de garantizar un servicio más seguro para los ciudadanos.