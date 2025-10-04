¡Terror en Surco!: delincuentes asaltan cafetería y se llevan pertenencias de clientes

Momentos de terror se vivieron la noche del viernes 3 de octubre en una cafetería ubicada en la alameda Manuel Pérez de Tudela, en la urbanización Los Próceres, en Surco. Dos delincuentes armados irrumpieron en el local y, en cuestión de segundos, encañonaron a los clientes para despojarlos de sus celulares y demás pertenencias, sin importarles la presencia de menores de edad.

Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el violento asalto. En las imágenes se observa cómo dos sujetos, uno con mascarilla y otro con casco de motociclista, ingresan al local y amenazan a los comensales, quienes intentan resguardarse mientras los delincuentes recorren las mesas recogiendo objetos de valor. El hecho ocurrió en pleno horario nocturno, cuando el negocio se encontraba con una gran cantidad de clientes.

Según relató la administradora del restaurante a RPP, los ladrones habrían llegado persiguiendo a un hombre que momentos antes había retirado una fuerte suma de dinero de una entidad bancaria. “Dijeron ‘acá está’ y fueron directo hacia él. Luego atacaron a todos los que estaban en las mesas”, contó la mujer, quien añadió que los asaltantes no se llevaron el dinero de la caja, solo las pertenencias de los comensales.

TRABAJADORES ATERRADOS

La administradora, que lleva más de diez años al frente del negocio, aseguró que es la primera vez que enfrenta una situación de este tipo. La Policía Nacional viene revisando las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los delincuentes y determinar si forman parte de una banda dedicada al marcaje de clientes bancarios en el distrito.