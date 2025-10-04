Generación Z: así se llevó a cabo quinta marcha contra Dina Boluarte y Congreso

ACTUALIZACIÓN

06: 55 p.m. Jóvenes y diferentes gremios buscan llegar hasta la avenida Abancay con dirección al Palacio Legislativo.

04: 45 p.m. Algunos jóvenes van llegando a la Plaza San Martín, lugar de concentración de la quinta marcha de la Generación Z.

04: 10 p.m. Evalúan retrasar inicio de la marcha para dar tiempo para que lleguen más manifestantes.

03: 40 p.m. Se escuchan las primeras arengas contra el Ejecutivo.

02: 50 p.m. Comienzan a llegar los primeros manifestantes.

02: 05 p.m. Poco a poco policías se ubican en los alrededores de la Plaza San Martín.

01: 30 p.m. Todavía no se observan manifestantes en la Plaza San Martín, punto de concentración.

12:50 p.m. Familiares de las víctimas de las protestas contra Dina Boluarte a fines de 2022 e inicios de 2023 señalaron que participarán en la movilización.

NOTA ANTERIOR

Esta tarde, nuevamente la denominada Generación Z vuelve a manifestarse en rechazo al Gobierno de Dina Boluarte Zegarra, el Congreso de la República y el alarmante aumento de la inseguridad ciudadana en todo el país.

Los organizadores han convocado a los manifestantes, colectivos y gremios a las 5 p. m. en la Plaza San Martín, nuevamente buscarán llegar al Parlamento Nacional. Esta es la quinta jornada consecutiva de protesta.