Detienen a banda de estafadores que utilizaba documentos y sellos falsificados de la FAP

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló a una banda que se hacían pasar por miembros de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para simular operaciones de compra e inversión de repuestos aeronáuticos. El operativo que permitió su captura se realizó cerca al cruce de la calle Las Higueretas con la avenida Jorge Chávez, en Surco.

Se trata de los presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Falsos de los Repuestos Aeronáuticos', identificados como Stephanie Francesca Ramos Boero (38), José Antonio Valladares Benavides (48) y Federico Espinoza Ordinola (36), este último vestía uniforme de la FAP.

De acuerdo a la policía, los detenidos usaban documentos falsos con sellos y timbres oficiales de la institución castrense para simular operaciones de compra e inversión en repuestos aeronáuticos. En su poder, se les encontró equipos celulares y documentos falsificados con sellos y timbres de la FAP.

FAP anuncia investigación

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) anunció a través un comunicado en su cuenta en X (Antes Twitter), el inicio de una investigación respecto a una red de falsificación de documentaciones oficiales y el uso indebido de formatos a nombre de personal de esta institución armada.

Según el comunicado institucional, se confirmó la circulación de documentos apócrifos, incluyendo presuntas órdenes de compra y guías de internamiento falsificadas que hacen uso no autorizado de la identidad y sellos de efectivos FAP y del Componente Aéreo del Vraem.

Inician acciones legales

"Se han presentado las denuncias policiales correspondientes en las jurisdicciones de Lima, poniendo a disposición de la Fiscalía Penal del Ministerio Público todas las actas de constatación y copias certificadas respectivas", agregó la FAP. La institución precisó que según las indagaciones preliminares, los intervenidos no son miembros de la Fuerza Aérea del Perú.

Investigación interna y condena

El caso fue comunicado a la Inspectoría General de la FAP para llevar a cabo una investigación interna exhaustiva, determinar las responsabilidades correspondientes y tomar las medidas disciplinarias y administrativas severas.