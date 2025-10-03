Alias 'Luchito': cae sujeto implicado en muerte de niño tras ataque a combi en Independencia

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a Junior Lázaro Miraval, de 30 años y alias “Luchito”, sindicado como cabecilla de la banda criminal “La Nueva Generación de Palet”, vinculada a extorsiones contra empresas de transporte, mototaxistas, dueños de discotecas e incluso trabajadoras sexuales en Independencia.

La detención se produjo en el marco de la investigación por la muerte de un niño de 6 años durante un ataque a una combi ocurrido el 16 de mayo de este año en Independencia.

Según la PNP, dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra la unidad, impactando al menor, quien falleció tras el ataque.

HISTORIAL DELICTIVO

Alias “Luchito” cuenta con un amplio historial delictivo. En septiembre de 2023 fue detenido por un atentado relacionado con extorsión, permaneció nueve meses en prisión preventiva y posteriormente fue liberado, según reportes policiales.