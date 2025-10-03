Santa Anita: asaltan negocio de importaciones y hieren a trabajador

La delincuencia continúa imparable en Lima. La tarde de este viernes, criminales ingresaron a un negocio de importaciones en la cuadra 2 de la avenida Huarochirí, en Santa Anita, y tras reducir al personal con armas de fuego, se llevaron objetos de alto valor.

Durante el asalto, un trabajador de 29 años, de nacionalidad venezolana, resultó herido luego de recibir un disparo en la pierna. La víctima fue trasladada a un hospital de la zona, donde se encuentra en proceso de recuperación.

Según cámaras de seguridad, los delincuentes huyeron a bordo de un vehículo negro con lunas polarizadas. Vecinos de la zona denunciaron la presencia de un vehículo de estas mismas características viene sembrando el terror en negocios del lugar.

EVALÚA CERRAR NEGOCIO

La dueña del local, que apenas había inaugurado su negocio hace un mes y medio, señaló que evalúa la posibilidad de cerrar el establecimiento tras este violento episodio. Las autoridades policiales continúan las investigaciones para dar con los responsables.