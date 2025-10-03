Perú Primero confía en que Martín Vizcarra supere inhabilitaciones y sea candidato en 2026

El hermano del expresidente vacado Martín Vizcarra, Mario Vizcarra, aseguró estar sorprendido por aparecer en encuestas de intención de voto, pero negó de manera categórica una eventual candidatura presidencial en 2026. “Que yo aparezca en las encuestas me toma por sorpresa. Respecto a la intención de postular, nosotros confiamos en que mi hermano Martín Vizcarra salga de los temas en los que está involucrado y él será nuestro candidato en las elecciones del 2026. No estamos en esa posición de intentar que yo postule”, declaró.

Sin embargo, el tiempo podría jugar en contra del exmandatario, pues el 7 de diciembre se realizará la elección de candidatos presidenciales a través de los delegados partidarios, modalidad que utilizará la mayoría de agrupaciones. Si hasta esa fecha Vizcarra no logra un fallo favorable en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quedaría fuera del proceso electoral.

ANALISTA POLÍTICO OPINA

Ante ese escenario, el analista político Augusto Álvarez Rodrich sostuvo que Mario Vizcarra podría convertirse en una alternativa para mantener viva la opción de su hermano. “Lo que corresponde que diga es que no postulará, pero cuando sea evidente que Martín no puede ser candidato, él entra a tallar como una llanta de repuesto. Su campaña sería: ‘a mi hermano le hicieron una trampa y si soy presidente lo voy a indultar y gobernaremos juntos’”, explicó.

Álvarez agregó que los procesos judiciales y políticos contra Martín Vizcarra, lejos de debilitarlo, han reforzado su popularidad. “Las inhabilitaciones que se han sumado simplemente lo han beneficiado. Vizcarra ha tenido un arrastre inexplicable en la opinión pública, pese a las acusaciones de corrupción que enfrenta”, señaló.