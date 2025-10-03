'El Monstruo': celulares incautados en Paraguay podrían revelar contactos y órdenes hacia el Perú

La captura de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, en Paraguay dejó tras de sí cuatro teléfonos móviles que, según las autoridades, podrían contener información clave sobre una red de extorsión y amenazas operada desde el extranjero. Los equipos están bajo la custodia de la Unidad de Información Sensible de Paraguay mientras avanzan los trámites de extradición, informaron fuentes policiales.

Según el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, los celulares se encuentran en cadena de custodia en Paraguay y “en tanto avancen los trámites de extradición también se van a trasladar esos equipos importantes”. Arriola agregó que se pueden realizar “copias espejo, dos, tres, para salvaguardar la información” y aseguró que cualquier hallazgo comprometedora será dado a conocer públicamente para “que sea ejemplo de quien quisiera cruzar la línea”.

HABRÍA UN QUINTO TELÉFONO

José Manuel Cruz Chamba, jefe de la División de Investigación contra el Crimen Organizado, detalló que en el operativo se incautaron cuatro teléfonos y que en ellos “se ha encontrado todo lo que en algún momento ustedes han revelado”. Cruz Chamba precisó además que falta aún por acceder a un quinto equipo, de alto nivel de cifrado.