Audio de WhatsApp delató a alias "Pequeño J" y permitió su captura en el Perú

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Chilca dictó nueve meses de prisión preventiva contra Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, acusado de participar en el triple feminicidio de Brenda, Morena y Lara en Argentina, un caso que ha generado conmoción internacional.

Durante la audiencia, Valverde rechazó someterse a un proceso de extradición simplificada, afirmando que no desea regresar a Argentina para responder por los delitos de tortura y asesinato que se le imputan. Sin embargo, la justicia peruana dispuso su detención preventiva mientras se tramita el proceso de extradición pasiva solicitado por el país vecino.

Según el fallo judicial, el investigado no presentó pruebas de arraigo y existía un alto riesgo de fuga. La Policía Nacional reforzó la seguridad en Chilca antes de la audiencia, ante la posibilidad de que intentara escapar o que alguna organización delictiva planeara rescatarlo.

AUDIO

La justicia peruana también tomó en cuenta como elemento de convicción un audio enviado por Valverde a su pareja a través de WhatsApp, en el que admite estar huyendo y hace alusión a vínculos con el mundo del hampa. Este material permitió a la policía ubicarlo escondido en un camión de pescado.