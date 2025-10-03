Alias 'Tomasito': cae presunto remanente de 'Los Injertos del Cono Norte'

Agentes de la Policía Nacional lograron la captura de Tomas Marín, conocido como 'Tomasito', presunto integrante de la banda criminal remanente de 'Los Injertos del Cono Norte', liderada por Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo'.

La detención se produjo cerca de la Plaza San Martín, donde el sujeto estaba en compañía de una mujer y portaba un arma de fuego. Tomasito estaba siendo investigado por diversos ataques a locales comerciales, incluyendo el envío de mensajes extorsivos a un minimarket en Puente Piedra.

Según el coronel Roger Cano, jefe de la Brigada Especial contra el Crimen, el detenido pertenecía a la facción 'Los Injertos de Puente Piedra'.

ALIAS 'TROLL'

Además, se conoció que reportaba sus actos delictivos a un sujeto conocido como 'Troll', quien actualmente cumple prisión preventiva.