MTC anuncia megaproyecto del tren bala que unirá Tumbes y Tacna

El MTC presentó el proyecto del tren bala que conectará Tumbes y Tacna en 16 horas, recorriendo 2,446 kilómetros de la costa peruana. Conoce los detalles AQUÍ.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) presentó el proyecto del tren bala que conectará Tumbes y Tacna en aproximadamente 16 horas. La megaobra, con una extensión de 2,446 kilómetros, recorrerá las diez regiones de la costa peruana y permitirá movilizar tanto pasajeros como carga, en lo que se perfila como uno de los mayores proyectos de infraestructura del país.

El ministro César Sandoval detalló que el tren rápido transportará más de 113 millones de pasajeros y alrededor de 61.5 millones de toneladas de carga. Actualmente, el proyecto se encuentra en fase preliminar, con el estudio de prefactibilidad avalado por el Gobierno de Corea del Sur, que definirá tiempos, costos y características técnicas del tren bala.

Sandoval confirmó que el tren tendrá estaciones en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, y que se prevé su conexión con el proyecto ferroviario Lima-Ica. La obra promete mejorar significativamente la movilidad en la costa peruana y potenciar el transporte de mercancías, consolidando un corredor estratégico de desarrollo económico.

CONTINUIDAD DEL PRÓXIMO GOBIERNO

El ministro instó al próximo gobierno a dar continuidad al megaproyecto, considerando que su magnitud y beneficios lo convierten en una obra de impacto nacional. Además, destacó que la iniciativa no solo beneficiará el transporte de personas, sino que será clave para fortalecer la logística y la competitividad en la región.