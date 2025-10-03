Callao: sicarios asesinan a trabajador de construcción de la Línea 2 del Metro

Un nuevo caso de extorsión y sicariato se registró esta mañana en el Callao, donde un joven trabajador de construcción de la Línea 2 del Metro de Lima, identificado como Manuel Emilio Molina Benavente, fue asesinado mientras se dirigía a su centro de labores en la cuadra 17 de la avenida Óscar Benavides. Según vecinos, Molina recién había iniciado sus labores hace menos de una semana y tenía entre 27 y 28 años.

Testigos relataron que dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron al joven y dispararon aproximadamente 10 veces, acabando con su vida de manera inmediata. Su compañero de trabajo, Abel Víctor Isabel Zunino Salazar, de 31 años, también resultó herido con un balazo en la frente y fue trasladado de emergencia al Hospital Alcides Carrión, donde permanece en estado reservado.

Ante este tipo de hechos, Tito Zea, secretario de Defensa Laboral de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, denunció un incremento en los ataques contra trabajadores y dirigentes del sector. “Desde 2011 hasta la fecha, tenemos 26 dirigentes asesinados a manos de esta lacra social. A la fecha no hay ningún culpable castigado o sancionado”, señaló.

INCIAN INVETIGACIONES

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para dar con los responsables, mientras familiares y compañeros del joven trabajador enfrentan el dolor de esta trágica pérdida.