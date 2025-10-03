Capturan a sujeto que disparó en el rostro a joven durante asalto en San Juan de Lurigancho

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a uno de los delincuentes implicados en el brutal ataque contra Deibis Ayala, un joven de 23 años que fue baleado en el rostro cuando intentó defender a sus amigos durante un asalto en San Juan de Lurigancho (SJL). El hecho ocurrió la madrugada del 21 de septiembre, cuando cuatro jóvenes salían de una fiesta y fueron interceptados por delincuentes armados.

El jefe del GRECCO SJL, coronel Luis Callo, informó que los presuntos criminales identificados como Carlos Marrufo y Alexander Ruiz Aguilar participaron en el atraco. Según las investigaciones, Ruiz Aguilar conducía el vehículo en el que se desplazaban y Marrufo, tras bajar del auto, disparó contra Ayala cuando este opuso resistencia. Durante el interrogatorio, uno de los detenidos delató a su cómplice, facilitando la rápida identificación de los responsables.

FAMILIA DE LA VÍCTIMA DENUNCIA FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA

Mientras la investigación avanza, la familia de Deibis Ayala enfrenta un drama en el hospital Hipólito Unanue, donde el joven aún no ha sido operado pese a la gravedad de su herida. Su madre, Ambrozia Baltazar, denunció que la intervención quirúrgica no se ha realizado por falta de medicamentos y recursos, situación que agrava el estado de salud del joven, quien se alimenta únicamente a través de una sonda.

“Mi hijo está delicado, no come ni toma agua, y me dicen que no lo operan porque faltan medicinas. Yo no tengo recursos, estoy entrando con el SIS, pero no hay lo que pide la doctora. Quiero justicia y que no quede impune lo que le hicieron a mi hijo”, declaró entre lágrimas la madre de la víctima. Hasta el cierre de este informe, Panamericana Televisión no obtuvo respuesta del Ministerio de Salud (Minsa) sobre esta denuncia.