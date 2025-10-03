Mi Perú: vecinos exigen prohibición de tránsito de camiones tras mortal accidente

A solo dos días del fallecimiento de un motociclista producto del vaciado de frenos de un camión de carga pesada en el cruce del jirón Huara con el jirón Cusco, los vecinos de Mi Perú demandan a la Municipalidad del Callao medidas urgentes para evitar más tragedias.

Los residentes alertan que esta vía, conocida entre ellos como “la bajada de la muerte”, representa un riesgo constante no solo para motociclistas y mototaxistas, sino también para menores de edad que estudian a pocos metros. El último accidente dejó un saldo de un muerto y 17 heridos, incluyendo cuatro menores.

ALCALDE SE PRONUNCIA

Frente a esta situación, el alcalde de Mi Perú, Irvin Chávez, señaló que ya se han solicitado acciones a la municipalidad y pidió a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) una mayor presencia en la zona. Además, enfatizó la necesidad de operativos de control y medidas preventivas para regular el tránsito de vehículos pesados.

El especialista en tránsito y seguridad vial, Quispe Candia, recomendó realizar una inspección detallada de la vía para evaluar su estado y la pendiente, y determinar si es segura para el paso de vehículos livianos y pesados. “La población está clamando que no circulen vehículos pesados y eso nos parece razonable”, indicó.