Canciller Schialer defiende proceso legal en caso de alias “el Monstruo”

El canciller Elmer Schialer confirmó que el Gobierno del Paraguay ha garantizado su cooperación total en el proceso de extradición ordinaria contra Erick Moreno Hernández, alias “el Monstruo”, detenido hace más de una semana en Asunción. El funcionario precisó que, si bien se trata de un procedimiento jurídico que podría extenderse por varios meses, la expectativa es que el acusado responda en el Perú por los delitos que se le atribuyen.

Cancillería asegura que Paraguay colaborará en la extradición de “el Monstruo”

Schialer señaló que tanto él como el vicecanciller paraguayo coincidieron en la necesidad de que las diligencias se desarrollen dentro de un marco “absolutamente correcto y transparente”. Añadió que, en su criterio, el único desenlace posible para el detenido es enfrentar la justicia peruana y asumir las consecuencias por los crímenes que se le imputan.

Al momento de la captura, se generó debate en torno a por qué el gobierno paraguayo no optó por la vía de la expulsión, que hubiera permitido un retorno más rápido a Lima. Asimismo, algunos analistas observaron que Torre Tagle pudo haber tenido un rol más activo en persuadir a las autoridades de ese país para facilitar un traslado inmediato. Sin embargo, Asunción decidió seguir el camino formal de la extradición.

Por su parte, Moreno Hernández ha manifestado públicamente su temor a regresar al Perú, al alegar que corre riesgo de ser asesinado por rivales como “el Jorobado”. Esa declaración refuerza la posibilidad de que su defensa presente recursos destinados a dilatar el proceso en territorio paraguayo. En consecuencia, el tiempo de retorno del acusado dependerá de la evaluación que realice el Poder Judicial de ese país en los próximos meses.