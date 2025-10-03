Suspenden intervención en vivienda de congresista María Acuña en Surco

Un operativo de recuperación de espacios públicos en la urbanización Los Álamos, en Surco, quedó suspendido tras la intervención a la vivienda de la congresista María Acuña, de Alianza para el Progreso. La acción se desarrolló en el parque 17, donde maquinaria pesada se desplegó para retirar construcciones que habían avanzado sobre áreas municipales.

Según el gerente de Fiscalización de la comuna, la propiedad vinculada a la parlamentaria habría ocupado de manera indebida cerca de 165 metros cuadrados de zona pública, de los cuales 100 ya habían sido restituidos. Sin embargo, un excedente permanecía en disputa, lo que motivó la presencia de la Policía Nacional del Perú y de la ejecutora coactiva para exhortar a los ocupantes al retiro voluntario.

Recuperación de espacios en Los Álamos

Durante la diligencia, las autoridades constataron que en el predio se habían colocado cercos eléctricos y mallas que ampliaban la ocupación del espacio público. Pese a la notificación previa, la medida correctiva fue suspendida debido a que una persona mayor permanecía en la vivienda y se consideró que su seguridad estaba en riesgo. El procedimiento quedó registrado en un acta policial y se reprogramará en una próxima fecha, informó la municipalidad.

Cabe precisar que el operativo no se limitó al inmueble de Acuña. En la misma zona se intervinieron otras propiedades que habían extendido muros y construcciones hacia áreas verdes. Algunas de estas viviendas optaron por devolver el terreno de manera voluntaria, mientras que otras mantienen procesos de revisión judicial. En todos los casos, la comuna indicó que continuará con el plan de recuperación progresiva de espacios públicos en la urbanización Los Álamos.