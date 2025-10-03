Callao: asesinan a hombre cerca de obra de la Línea 2 del Metro de Lima

La ola de sicariatos continúa en el Callao. Este viernes, un hombre fue asesinado por presuntos extorsionadores en la cuadra 17 de la avenida Óscar R. Benavides, a pocos metros de donde se construye una de las estaciones de la Línea 2 del Metro de Lima.

El crimen se registró cerca de una institución educativa y también dejó a otra persona gravemente herida. La víctima mortal fue identificada como Manuel Emilio Molina Benavente, quien, según las primeras investigaciones, estaba a punto de ingresar a su trabajo cuando fue interceptado por sicarios en moto, que le dispararon a quemarropa.

Los delincuentes realizaron al menos cinco disparos contra Molina. Su compañero, que lo acompañaba en ese momento, intento escapara tras el ataque, pero resultó gravemente herido por lo que fue trasladado de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión, donde permanece en estado reservado. Se conoció que ambas víctimas trabajaban en una empresa contratista que brinda servicios a la Línea 2 del Metro de Lima.

POLICÍA INVESTIGA EL CRIMEN

Hasta la zona llegaron agentes de la Policía Nacional y el fiscal de turno, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la Morgue de Lima. Familiares de la víctima también se hicieron presentes en el lugar y protagonizaron escenas de dolor, aunque evitaron brindar declaraciones a la prensa.