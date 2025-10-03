Tras robo de falso sereno en Miraflores: conoce cómo reconocer la indumentaria oficial

Un sujeto vestido de sereno del distrito de Miraflores sorprendió a los trabajadores de una joyería y robó todo lo que encontró a su paso en dicho local. El hombre tenía un arma de fuego cargada con la cual amenazó a los trabajadores.

Ante esta situación de inseguridad, el gral. Mario Arata, gerente de seguridad ciudadana, explica la manera de identificar a un miembro de serenazgo.

¿CÓMO RECONOCER LA INDUMENTARIA DE UN SERENO?

Según el gerente de Seguridad Ciudadana, el delincuente señaló que adquirió la ropa en la avenida Argentina, sin embargo dijo que es posible que se haya mandado a elaborar la casaca en una textilería clandestina. Por otro lado, explicó algunos detalles en el uniforme de los miembros de serenazgo que se deben tener en cuenta para la identificación del personal.

La casaca debe contener en el lado izquierdo el logotipo bordado y el nombre en altas del distrito, las letras en la espalda de “serenazgo” deben ir en altas y ser gruesas, a diferencia de las casacas de los delincuentes. Además, el gorro también muestra un logotipo de la municipalidad de Miraflores, y también se incluyen un radio de comunicación y un bodycam.

ANTECEDENTES PENALES

El general Mario Arata manifestó que el delincuente permanece detenido y se encuentra en el Departamento de Investigación Criminal de Miraflores, añadió que se han entregado los videos de las cámaras de seguridad a la policía y se espera que continúen las investigaciones. Se supo que el detenido tiene antecedentes por robo agravado en el 2011, purgó pena en el penal de Huaral, actualmente tiene una denuncia por tráfico ilícito de drogas, entre otros ilícitos.