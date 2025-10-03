Paro de transportistas en Lima y Callao afecta a pacientes: no pudieron llegar a sus citas médicas

La desesperación llevó a algunos pacientes, incluso mujeres embarazadas, a pagar hasta cinco veces el precio regular del pasaje.

La paralización de transportistas en Lima y Callao generó complicaciones desde tempranas horas para cientos de pacientes que tenían citas médicas programadas en hospitales del sistema de salud y de EsSalud.

CASOS

En el hospital Sabogal, una madre denunció que estaba perdiendo una cita de laboratorio para su hijo, la cual había esperado por más de dos meses. “Si no llego hoy, me reprogramarán en otros dos meses, y en 15 días ya tengo la cita con el especialista”, lamentó.

Situaciones similares se vivieron en Manchay, donde una mujer relató que llevaba más de media hora esperando transporte para llegar al Agustino. La única opción era un colectivo, que no la dejaba en el hospital y cobraba el doble del pasaje habitual.

La desesperación llevó a algunos pacientes, incluso mujeres embarazadas, a pagar hasta cinco veces el precio regular del pasaje. “Un colectivo me cobró cinco soles, cuando normalmente es un sol. Pero no podía perder mi control prenatal”, comentó una gestante.

Adultos mayores, madres de familia y niños también se vieron afectados, sin certezas de si serían atendidos al llegar con retraso. Hasta primeras horas de la mañana, ni el Ministerio de Salud ni Essalud habían emitido pronunciamiento sobre la reprogramación de citas. Recién a las 7:06 a.m., Essalud informó que pondría a disposición un servicio en línea