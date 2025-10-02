Rímac: obreros son baleados en presunto ataque por extorsión

Dos obreros que laboraban en la construcción de una vivienda en el distrito del Rímac fueron atacados a balazos la tarde del jueves 2 de octubre, en lo que sería un presunto caso de extorsión.

El hecho ocurrió en la cuadra 3 del jirón Ramón Espinoza. Según las primeras investigaciones, detrás del atentado estaría la banda criminal “Los Injertos del Rímac”.

HECHO NO ES AISLADO

Vecinos indicaron que la obra donde trabajaban las víctimas había paralizado sus labores hace un mes, aparentemente por hechos similares. “Hace mes igual estaban trabajando y dispararon contra un chico, y ahora son dos”, manifestó una vecina de la zona.

Testigos señalaron que dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al lugar y, sin mediar palabras, dispararon contra los obreros, quienes resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de emergencia al Hospital Arzobispo Loayza.