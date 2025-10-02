Eduardo Arana y Morgan Quero también evaluarían renunciar al Gabinete para postular al Congreso

La salida de Juan José Santiváñez del Ministerio de Justicia podría ser apenas la primera de una serie de bajas en el Gabinete de Dina Boluarte, según advierten congresistas de diferentes bancadas. El exministro estaría próximo a sumarse a las filas de Alianza para el Progreso (APP), desde donde postularía al Parlamento en las próximas elecciones.

REACCIONES DESDE EL CONGRESO

El legislador Alejandro Muñante, de Renovación Popular, señaló que la eventual postulación de Santiváñez con APP “confirma la tesis de que dicho partido es el aliado número uno de la señora Boluarte”. En la misma línea, Elvis Vergara, de Acción Popular, calificó la relación entre el Ejecutivo y APP como “un secreto a voces que todo el mundo sabe y nadie dice”.

Otra eventual baja en el Gabinete sería la del ministro de Salud, César Vásquez, quien no descartó una postulación parlamentaria. “Voy a evaluarlo, no lo descarto. Soy militante en licencia de APP”, admitió en declaraciones recientes.

De acuerdo con legisladores de oposición, otros miembros del Gabinete como el premier Eduardo Arana y el ministro de Educación, Morgan Quero, también estarían considerando dejar sus cargos para postular al Congreso. Finalmente, se conoció que el exministro de Economía, José Arista, estaría evaluando una candidatura por Fuerza Popular.