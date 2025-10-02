Hallan cadáver de hombre en maletera de su auto en Breña: habría sido asesinado por su esposa

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) hallaron el cuerpo de un hombre asesinado en el interior de la maletera de su propio vehículo en el distrito de Breña.

El macabro hallazgo se realizó luego de que vecinos de la cuadra 9 del jirón Huarza reportaran un fuerte olor putrefacto proveniente del vehículo. La víctima fue identificada como Alexander Valverde Laines, de 42 años.

PAREJA DE VÍCTIMA PERMANECE DETENIDA

Fuentes policiales indicaron que la pareja de la víctima, una mujer de nacionalidad venezolana, permanece detenida en la comisaría del sector tras presuntamente confesar el crimen. Según su declaración, el asesinato habría ocurrido el pasado viernes 26 de septiembre.

Se conoció que ambos convivían muy cerca del lugar donde fue hallado el vehículo. De acuerdo a testigos, tras el hallazgo se acercaron al domicilio de la mujer, quien al ser confrontada rompió en llanto y confesó el crimen.