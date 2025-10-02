Ministro Sandoval minimiza paro de transportistas: "Fue un fracaso"

El último paro de transportistas realizado en Lima y diversas regiones volvió a poner en evidencia la fractura que atraviesa el sector. Mientras algunos gremios decidieron acatar la medida de fuerza, otros optaron por mantener sus operaciones, en medio de un clima de temor por la creciente violencia contra conductores y pasajeros.

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte, criticó la convocatoria del paro y cuestionó la legitimidad de quienes lo promueven. “No podemos aceptar que gente inescrupulosa aproveche esta desgracia para temas personales. Ese hombre lo único que busca son paros porque tiene aspiraciones políticas”, declaró en referencia a Martín Valeriano, presidente de ANITRA.

Valeriano rechazó las acusaciones y negó cualquier interés electoral. “Acá no hay tintes políticos, la única plataforma es la inseguridad. Los señores que me acusan no representan a nadie, no tienen empresa, solo son tramitadores”, replicó.

MINISTRO DE TRANSPORTES SE PRONUNCIA

En medio de la pugna gremial, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, calificó la paralización como “un fracaso” y marcó distancia entre transportistas formales e informales. “Con ellos converso y conversaré siempre, no con los ilegales”, sostuvo.