Flota de 130 buses de Vipusa permanece paralizada tras nuevo atentado en SJM

Un bus de la empresa de transporte Vipusa fue atacado a balazos por extorsionadores en San Juan de Mirafloresi, apenas horas antes del paro convocado por transportistas en Lima y Callao. El hecho dejó al borde de la tragedia a un conductor y decenas de pasajeros que viajaban en la unidad.

Tras el ataque, la empresa decidió suspender completamente sus operaciones. En el paradero principal de Villa El Salvador, al menos 130 buses permanecieron estacionados este miércoles, sin certeza de retomar el servicio al día siguiente.

El ataque se suma a otro atentado registrado la semana pasada contra la misma empresa, en el que también se disparó contra trabajadores y pasajeros. Conductores de la ruta José Gálvez–Ancón señalaron que viven con temor y que sus familias les piden dejar el trabajo por miedo a nuevos atentados.

INICIAN INVESTIGACIÓN

Agentes de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía llegaron al lugar para iniciar las diligencias y recomendaron a los representantes de la empresa formalizar la denuncia. Según las primeras hipótesis, se trataría de una organización criminal que opera en Lima Sur y que ya habría extorsionado a Vipusa en la zona de Ancón.