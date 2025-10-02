Comas: delincuente asesina a perro que defendió a su dueño de un asalto

Un indignante hecho de crueldad animal conmocionó a los vecinos de Collique, en Comas. Un delincuente disparó contra un perro llamado Apolo, quien salió en defensa de su dueño cuando este llegaba a su vivienda y fue interceptado por el sujeto armado.

Según testigos, el hampón ya había preparado su arma con claras intenciones de atacar al joven, pese a que este iba a entregar su celular. Sin embargo, la valentía de Apolo frustró el ataque, aunque le costó la vida.

El delincuente, tras asesinar al can, huyó del lugar, pero dejó abandonada su mototaxi en la zona. Vecinos, indignados, decidieron prenderle fuego como acto de justicia vecinal. Apolo, conocido y querido por los pobladores, fue enterrado frente a la casa donde creció.

PIDEN JUSTICIA

Los residentes exigen ahora la pronta captura del responsable, a quien acusan no solo de intento de homicidio, sino también de un crimen de crueldad animal.