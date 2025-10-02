Callao: paro de transportistas deja rutas con pocas unidades y pasajeros afectados

Las denuncias no han logrado frenar la extorsión y el sicariato que afectan las rutas de transporte en el Callao. Tras el asesinato de un pasajero que intentaba abordar un vehículo del Consorcio Vía Colonial, horas antes del paro, las expectativas eran altas para este jueves 2 de octubre.

REPORTAN ALZA DE PASAJES

Pese a la poca afluencia de vehículos, los pasajeros lograron trasladarse con demoras y dificultades, pagando incluso un pasaje más caro. En la ruta de la Avenida Colonial, a la altura de la Plaza Dos de Mayo, las combis disponibles eran escasas.

Esto se debe a la disputa por el control de la ruta entre alias “Tito”, recluido en el penal de Aucallama, y alias “Sony”. Según reportes policiales, “Tito” habría ordenado ataques contra las unidades y ha hecho del incendio de vehículos un sello de su estrategia criminal, dejando unidades inutilizables para presionar a competidores.

En el cruce de la Avenida Elmer Faucett con Venezuela, trabajadores y pasajeros buscaban alternativas para poder trasladarse con seguridad. La Asociación de Empresas del Sindicato de Transportistas del Callao recordó que sus asociados estaban en plena libertad de definir su participación en el paro, lo que contribuyó a la irregularidad del servicio.