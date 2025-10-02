Disturbios en Lima Norte: Transportistas atacaron buses y quemaron llantas en protesta por extorsiones

Con la primera luz del día, la Panamericana Norte se convirtió en escenario de disturbios durante el paro de transportistas de este jueves, 2 de octubre. En Puente Piedra, Ventanilla y otros puntos de Lima Norte se reportaron ataques contra buses que intentaron operar, lo que generó temor entre los pasajeros y desató caos en las principales vías de acceso a la capital.

Los hechos comenzaron en Puente Piedra, a la altura del paradero Fundición, donde manifestantes incendiaron llantas para bloquear la carretera. En los paraderos Zapallal y Tres Ruedas, transportistas que no acataron la medida de fuerza fueron víctimas de ataques: las llantas de buses de empresas como IRPSAC, Nuevo Perú y Consorcio Vía fueron desinfladas. La Policía intervino a los responsables y los trasladó a la comisaría del sector.

ATAQUE CON PIEDRAS

En plena avenida Néstor Gambetta, un grupo de manifestantes desde una combi de la empresa Proyecto lanzó piedras contra un bus con pasajeros, entre ellos adultos y niños que se dirigían desde Ventanilla hacia Lima.

El ataque provocó pánico en los ocupantes, mientras que en otros casos los agresores rompieron las lunas de las unidades. La violencia estuvo dirigida contra los transportistas que no se sumaron al paro y decidieron trabajar.

Mientras que quienes viajaban hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez denunciaron que debieron pagar más del doble del pasaje habitual, en medio de la escasez de transporte público en el Callao.

En medio de la falta de buses por los ataques, los taxis colectivos se convirtieron en la única alternativa, pero los precios superaron los 20 soles por tramo. Desde antes del amanecer, los paraderos de Lima Norte permanecieron abarrotados de personas que esperaban llegar a sus centros de labores en medio del caos.