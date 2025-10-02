Matías Ozorio: Autorizan expulsión de brazo derecho de "Pequeño J" por asesinato de 3 mujeres en Argentina

El Ministerio del Interior anunció que se autorizó a la Policía Nacional del Perú (PNP), ejecutar la expulsión del ciudadano argentino Matías Agustín Ozorio, sindicado como el brazo armado del "Pequeño J".

El extranjero es acusado de participar del asesinato de tres mujeres en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, por órdenes de "Pequeño J". Las víctimas fueron identificadas como Morena Verri (20), Brenda del Castillo (20) y una menor de 15 años.

El Mininter dispuso que los agentes policiales Américo Berlanga y Marco Medina Loza sean los encargados de escoltar a Matías Ozorio hasta Argentina, a fin de que afronte en su país el proceso por el triple feminicidio del pasado 24 de setiembre.

PROCESO DE EXTRADICIÓN

Cabe precisar que, en la víspera, la ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, señaló que Tony Janzen Valverde, alias "Pequeño J", no puede ser entregado a su país sin antes pasar por un proceso de extradición debido a que es ciudadano peruano y fue detenido en territorio nacional.