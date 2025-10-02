Paro de Transportistas: Poca presencia de buses en Lima Norte

Este jueves 2 de octubre se viene desarrollando el paro de Transportistas convocado por gremios de transporte, quienes alzan su voz de protesta ante la ola de extorsiones y sicariato que viene afectando a los trabajadores de dicho rubro.
Desde las primeras horas del día, esta nueva movilización se ha concentrado en cuatro puntos estratégicos de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. Los manifestantes iniciarán su recorrido desde dichos sectores con dirección al Congreso de la República.
En Lima Norte se ha registrado poca presencia de buses operando, lo cuál viene afectando directamente a los pasajeros, quienes han tenido dificultades para llegar a sus centros de trabajo o estudios.
ACTOS VANDÁLICOS
Lamentablemente, también se han registrado algunos actos de violencia en dicho punto de la capital, donde algunos manifestantes terminaron apedreando a algunos buses que optaron por no acatar el paro.