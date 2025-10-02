Paro de transportistas: Miguel Palomino denuncia que fue impedido de ingresar al Congreso

Cientos de transportistas se movilizaron este viernes por las principales calles de Lima con destino al Congreso de la República, exigiendo al Gobierno y al Parlamento la aprobación de leyes y medidas concretas para frenar la criminalidad que golpea al transporte público.

En medio de esta movilización, el presidente de la Asociación Nacional de Conductores, Miguel Palomino, denunció que fue impedido de ingresar al Parlamento para presentar propuestas de seguridad. Según indicó, buscaba exponer la grave situación de los choferes, quienes en los últimos meses han sido víctimas de extorsiones que ya han cobrado vidas.

Palomino aseguró que su intención era dialogar con representantes del Parlamento, no solo para abordar la seguridad de los conductores, sino también para garantizar derechos laborales como acceso a un seguro de salud. “A pesar de que habíamos tenido acuerdos previos, me dijeron que no podía ingresar, eso se llama discriminación”, señaló el dirigente.

El representante también responsabilizó a empresarios del transporte urbano de ser cómplices de las extorsiones que enfrentan los choferes. “Ellos deberían parar sus unidades en defensa de los conductores, pero lamentablemente no lo hacen”, afirmó.

DIRIGENTE ACUSA BOICOT DE REPRESENTANTES DEL GREMIO

Miguel Palomino denunció directamente a Martín Valeriano y Héctor Vargas, representantes de gremios de transporte, de boicotear su presencia en el Congreso. “Lo hacen con la finalidad de lucrar, entraron con otra intención y no buscan realmente soluciones”, criticó el dirigente.