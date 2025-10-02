Martín Valeriano y manifestantes llegan al Congreso: “necesitamos una respuesta positiva en seguridad”

Un grupo de manifestantes llegó al centro de Lima, cerca del Parlamento de la República, donde esperan conversar con autoridades de dicha institución para que escuchen su pliego de reclamos, entre los que resalta la implementación de medidas eficaces que detengan la ola de violencia y extorsiones que afectan el sector transporte.

Martín Valeriano, presidente de ANITRA, saludó a los conductores que se plegaron al paro, además, dijo que serían recibidos en el Congreso:

“Estamos solicitando que sea el presidente del Congreso quien nos reciba para que canalice y llame a los demás poderes del Estado de urgencia, para que nos den una respuesta positiva en seguridad y garantía de los conductores y población en general”, enfatizó.

LA "AUTORIDAD 'DIVIDE Y REINA'”

El presidente de ANITRA manifestó que, lamentablemente, la “autoridad ‘divide y reina’”, respecto a los comentarios del ministro César Sandoval quien comentó que el paro ha sido un fracaso.

“Hay algunos dirigentes, malas empresas, que siempre han buscado negociar sus apetitos personales”, dijo respecto a quienes se reunieron con el MTC. Finalmente, dijo que todos son víctimas de la criminalidad que afecta al país y que hoy necesitan una solución urgente, caso contrario, van a radicalizar la medida de fuerza.