Empresa ‘Translima’ denuncia que pagan 10 soles por unidad a banda criminal

Transportistas de Lima y Callao acatan un paro de 24 horas en rechazo a las extorsiones que golpean al sector. Con frases como “papá, quiero volver a casa”, choferes de la empresa ‘Translima’ realizaron una caravana de protesta con sus unidades vacías, recorriendo la ruta desde Villa María del Triunfo hasta Miraflores y viceversa.

Según denuncian, la empresa ‘Translima’ ha sido víctima de dos ataques en los últimos meses, cuando extorsionadores dispararon contra sus vehículos luego de que varios conductores se negaran a pagar cupos.

Ante las amenazas, finalmente cedieron y ahora están entregando pagos diarios a los delincuentes. Uno de los choferes denunció que pagan 10 soles por unidad, con un total de 60 vehículos. “Pero ahora estamos tranquilos porque estamos pagando”, afirmó.

Debido a la ola de extorsiones, esta empresa de transporte ha adoptado una drástica medida: desde las 7 de la noche, los buses ya no recogen pasajeros, completando su recorrido con las puertas cerradas hasta llegar a Villa María del Triunfo.

CIENTOS DE TRANSPORTISTAS EXIGEN SEGURIDAD EN LIMA Y CALLAO

Al igual que ‘Translima’, cientos de choferes de distintas compañías de transporte público en Lima y Callao participaron en la paralización, exigiendo al Gobierno medidas urgentes para frenar la criminalidad. La protesta afectó a miles de usuarios en diferentes puntos de la capital, donde la falta de buses generó un fuerte caos vehicular.