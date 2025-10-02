24 Horas Edición Medio Día

Empresa ‘Translima’ denuncia que pagan 10 soles por unidad a banda criminal

Conductores denunciaron que una banda criminal cobra 10 soles diarios por unidad, lo que suma 600 soles de cupo al día, para evitar nuevos ataques contra los vehículos.



Transportistas de Lima y Callao acatan un paro de 24 horas en rechazo a las extorsiones que golpean al sector. Con frases como “papá, quiero volver a casa”, choferes de la empresa ‘Translima’ realizaron una caravana de protesta con sus unidades vacías, recorriendo la ruta desde Villa María del Triunfo hasta Miraflores y viceversa.

Según denuncian, la empresa ‘Translima’ ha sido víctima de dos ataques en los últimos meses, cuando extorsionadores dispararon contra sus vehículos luego de que varios conductores se negaran a pagar cupos.

Ante las amenazas, finalmente cedieron y ahora están entregando pagos diarios a los delincuentes. Uno de los choferes denunció que pagan 10 soles por unidad, con un total de 60 vehículos. “Pero ahora estamos tranquilos porque estamos pagando”, afirmó.

Debido a la ola de extorsiones, esta empresa de transporte ha adoptado una drástica medida: desde las 7 de la noche, los buses ya no recogen pasajeros, completando su recorrido con las puertas cerradas hasta llegar a Villa María del Triunfo.

CIENTOS DE TRANSPORTISTAS EXIGEN SEGURIDAD EN LIMA Y CALLAO

Al igual que ‘Translima’, cientos de choferes de distintas compañías de transporte público en Lima y Callao participaron en la paralización, exigiendo al Gobierno medidas urgentes para frenar la criminalidad. La protesta afectó a miles de usuarios en diferentes puntos de la capital, donde la falta de buses generó un fuerte caos vehicular.

