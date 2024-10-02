Alias ‘Mala Suerte’: cae ladrón que se hacía pasar por pasajero para robar celulares

Al momento de ser intervenido, el detenido intentó justificarse alegando que había perdido su empleo. "Ya no me renovaron contrato", dijo.

Fingía ser un pasajero más, subía con calma a los buses, pagaba su pasaje y se mezclaba entre la gente. Sin embargo, detrás de esa aparente tranquilidad, se escondía Christian Hidalgo, alias Mala Suerte, un avezado delincuente dedicado al robo de celulares bajo la modalidad de arrebato.

Las cámaras de seguridad registraron cómo observaba con paciencia a sus víctimas, esperando el descuido perfecto para, en un movimiento rápido, arrancarles el teléfono de las manos y huir sin mirar atrás. Actuaba tanto en buses como en combis y cústers, siempre con la misma estrategia.

El jefe del Escuadrón Verde, coronel Pedro Rojas Tipto, explicó que esta modalidad delictiva es conocida por la Policía y que varios puntos críticos de la ciudad ya estaban bajo vigilancia. Fue justamente el seguimiento del grupo Terna lo que permitió su captura en San Juan de Miraflores, donde fue sorprendido en flagrancia con el celular de su última víctima.

LADRÓN ROMPE EN LLANTO

Al momento de ser intervenido, Hidalgo intentó justificarse alegando que había perdido su empleo. “Ya no me renovaron contrato, perdón mami, le pido disculpas”, dijo entre lágrimas frente a la agraviada, quien relató cómo el sujeto le arrebató su teléfono mientras escribía un mensaje a su sobrina.