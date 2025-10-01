Martín Ojeda: “Si el cono norte registra una desgracia, todos los conos apagan motores”

El director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), Martín Ojeda, afirmó que no existe consenso para llevar a cabo el paro de transportistas convocado para este jueves 2 de octubre. En entrevista con 2025 En 24 Horas, precisó que el gremio que representa no acatará la medida de fuerza.

No obstante, Ojeda lanzó una advertencia al Gobierno al señalar que los gremios de transporte podrían paralizar sus actividades si no se adoptan medidas inmediatas contra la ola de extorsiones y ataques que vienen afectando al sector. “Si a partir del sábado el cono norte registra una desgracia, todos los conos apagan motores”, expresó.

El representante gremial exigió al Ejecutivo cumplir con la promesa de instalar cámaras de videovigilancia en el interior de las unidades, con el fin de identificar a delincuentes que atentan contra los transportistas y pasajeros. También pidió a la Policía Nacional reforzar los operativos para capturar a los extorsionadores que operan en diferentes distritos de la capital.

VIOLENCIA EN EL TRANSPORTE

En otro momento, Martín Ojeda agregó que los gremios de transporte de los distintos conos de Lima ya vienen coordinando posibles medidas conjuntas de protesta si los ataques se intensifican al señalar que empresarios, conductores y vecinos están hartos de vivir bajo amenazas constantes. “Necesitamos acciones inmediatas para garantizar la seguridad”, advirtió.