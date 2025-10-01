“No es distractivo en absoluto”: municipio sobre remodelación de pileta del ovalo Miraflores

Después de más de 15 años de permanecer inoperativa, la pileta del óvalo de Miraflores será renovada por la municipalidad del distrito. El proyecto contempla la construcción de un sótano de instalaciones electromecánicas de tres metros de profundidad, lo que obligó a trasladar las nueve palmeras que se encontraban en la zona, con apoyo del municipio de Lima, según informó el gerente de Desarrollo Urbano, José Alonso Oviedo.

La obra, anunciada en junio de este año, generó rechazo de un grupo de vecinos que protestó a través de plantones, mostrando su preocupación por la inclusión de proyecciones de imágenes en la pileta, que —según denunciaban— podrían provocar accidentes de tránsito. Ante estas críticas, Oviedo aclaró que las luces serán subacuáticas y de uso decorativo, mientras que las proyecciones de agua solo se encenderán en ocasiones especiales.

Los conductores que transitan a diario por el óvalo mostraron opiniones divididas. Mientras algunos taxistas consideraron que los reflejos podrían incomodar durante la noche, otros señalaron que la innovación no representa un riesgo real, ya que la atención de los choferes debe mantenerse en la conducción. La municipalidad, por su parte, insistió en que el proyecto no es distractivo “más que la publicidad que se observa en la vía pública”.

NO AFECTARÁ EL TRÁNSITO

La comuna precisó que el óvalo central, donde confluyen cinco avenidas principales, no verá interrumpido el tránsito durante los trabajos, pues los cercos se han colocado en zonas de vereda y ciclovía para no afectar a los vehículos. La obra tendrá una inversión de cinco millones de soles, financiada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), y su culminación está prevista en un plazo de 90 días.