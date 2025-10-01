Brasil suspende cooperación judicial con Perú por caso Lava Jato

El acuerdo de cooperación judicial entre Perú y Brasil para intercambiar pruebas en los casos de corrupción Lava Jato llegó a su fin. La Secretaría Nacional de Justicia de Brasil resolvió suspender de manera indefinida toda colaboración vinculada a la empresa Odebrecht, argumentando que el Perú estaría utilizando testimonios y documentos para procesar a colaboradores en territorio nacional, lo que contraviene lo pactado entre ambos países.

El fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, aseguró que esta decisión no afectará los procesos en curso, ya que todo el material previamente recabado mantiene plena vigencia como prueba. “Todas las declaraciones y documentos obtenidos en cooperación internacional siguen siendo válidos y ya se han traducido en sentencias de condena en el Perú”, afirmó, citando los casos de Ollanta Humala, el Metro de Lima y Alejandro Toledo.

El punto de quiebre fue el caso de Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, quien pasó de colaborador eficaz a investigado. Según Vela, Barata incumplió primero el acuerdo de colaboración en el proceso seguido contra Humala, lo que motivó la revocatoria de sus beneficios judiciales. El fiscal explicó que, tras ese incumplimiento, el equipo especial tuvo que solicitar a un juez la anulación de las ventajas que se le habían concedido.

SOBRE TOMÁS GÁLVEZ

Finalmente, Vela mostró preocupación por las declaraciones del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, quien cuestionó públicamente la existencia de los equipos especiales. “Esperamos que respalde a sus fiscales y no los critique con afirmaciones falsas”, señaló. El Equipo Especial Lava Jato, creado en 2016, ha sido clave para investigar la red de sobornos que Odebrecht desplegó en el Perú, involucrando a expresidentes y candidatos a la presidencia a cambio de millonarias obras de infraestructura.