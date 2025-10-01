Pareja embarazada de “El Monstruo” sería una de las aspirantes a cobrar la recompensa de un millón de soles

La recompensa ofrecida por el Gobierno del Perú por información que conduzca a la captura de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, alcanzó el millón de soles. Sin embargo, según las autoridades, actualmente serían tres las personas que aspiran a cobrarla, y una de ellas sería su propia pareja sentimental, Dahiana Martínez Valdés, quien se encuentra embarazada de ocho meses.

El coronel José Manuel Cruz Chamba, jefe de la División de Investigación contra el Crimen Organizado, confirmó que Dahiana Martínez habría colaborado con información durante la intervención en la vivienda del Barrio Lucerito, buscando beneficiarse del monto ofrecido. Sus movimientos fueron previamente advertidos por las autoridades, quienes detectaron que colgaba prendas masculinas en el tendal, pese a que no se podía confirmar la presencia de hombres en el inmueble.

Según Cruz Chamba, Dahiana estaría intentando cobrar la recompensa “sembrando a otras personas” para beneficiarse, debido a que las autoridades le han cortado el acceso a los recursos de la organización.

OTROS ASPIRANTES

En paralelo, se ha identificado a otros dos aspirantes: una persona del pasado sentimental de Dahiana y otra vinculada a la red de Los Injertos del Cono Norte, aunque sus identidades no han sido confirmadas oficialmente.