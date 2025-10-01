24 Horas Edición Central

01/10/2025

Generación Z responde a presidenta Dina Boluarte: “No estamos siendo manipulados”

Los jóvenes que participaron en las últimas protestas consideraron las palabras de la jefa de Estado como una burla y una forma de minimizar su lucha.



Jóvenes manifestantes que participaron en las últimas marchas contra el gobierno de Dina Boluarte rechazaron las recientes declaraciones de la mandataria, quien aseguró que la “Generación Z estaría siendo manipulada por sectores políticos”. En respuesta, los estudiantes señalaron que su presencia en las calles obedece únicamente al descontento ciudadano.

Natalia, estudiante de medicina y brigadista de primeros auxilios en las protestas, consideró las palabras de la jefa de Estado como una burla y una forma de minimizar su lucha. “Nadie nos obliga a salir, simplemente es el descontento de una población. Estudiamos y trabajamos, no vivimos a costa del Estado”, afirmó. La joven denunció además hostigamiento tras el corte sorpresivo de la línea telefónica suya y de 50 compañeros más.

Otro estudiante, Juan, también integrante de la brigada, recalcó que los jóvenes no siguen consignas partidarias. “Es falso, no estamos bajo ningún cargo político ni apoyamos a ningún político porque ninguno nos representa”, señaló. Los manifestantes insistieron en que su participación es independiente y motivada por la crisis política y social que atraviesa el país.

SE SUMARÁN A PARO

Pese a la invitación de la presidenta Dina Boluarte a que la juventud se capacite a través de programas estatales en lugar de protestar, los estudiantes aseguraron que seguirán movilizándose por las calles. En esa misma línea, anunciaron que este miércoles 2 de octubre se sumarán a la marcha convocada por transportistas contra la criminalidad y la inseguridad que golpea al país.


Temas Relacionados: Dina BoluarteEstudiantesGeneración ZManifestantesMarchaProtesta

También te puede interesar:

BANNER