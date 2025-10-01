Generación Z responde a presidenta Dina Boluarte: “No estamos siendo manipulados”

Jóvenes manifestantes que participaron en las últimas marchas contra el gobierno de Dina Boluarte rechazaron las recientes declaraciones de la mandataria, quien aseguró que la “Generación Z estaría siendo manipulada por sectores políticos”. En respuesta, los estudiantes señalaron que su presencia en las calles obedece únicamente al descontento ciudadano.

Natalia, estudiante de medicina y brigadista de primeros auxilios en las protestas, consideró las palabras de la jefa de Estado como una burla y una forma de minimizar su lucha. “Nadie nos obliga a salir, simplemente es el descontento de una población. Estudiamos y trabajamos, no vivimos a costa del Estado”, afirmó. La joven denunció además hostigamiento tras el corte sorpresivo de la línea telefónica suya y de 50 compañeros más.

Otro estudiante, Juan, también integrante de la brigada, recalcó que los jóvenes no siguen consignas partidarias. “Es falso, no estamos bajo ningún cargo político ni apoyamos a ningún político porque ninguno nos representa”, señaló. Los manifestantes insistieron en que su participación es independiente y motivada por la crisis política y social que atraviesa el país.

SE SUMARÁN A PARO

Pese a la invitación de la presidenta Dina Boluarte a que la juventud se capacite a través de programas estatales en lugar de protestar, los estudiantes aseguraron que seguirán movilizándose por las calles. En esa misma línea, anunciaron que este miércoles 2 de octubre se sumarán a la marcha convocada por transportistas contra la criminalidad y la inseguridad que golpea al país.