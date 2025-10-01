Paro de transportistas: 120 empresas de Lima y Callao suspenderán operaciones

Las horas están contadas para el inicio del paro de transportistas convocado en Lima y Callao, previsto para este jueves 2 de octubre, en protesta contra la ola de extorsiones y sicariato que golpea al sector.

El presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, Héctor Vargas, confirmó que la medida será acatada por aproximadamente 120 empresas. “La convocatoria se ha hecho y es seria. Paralizamos nuestras operaciones el día de mañana. Lo que queremos no es generar disturbios ni enfrentamientos con la policía, sino visibilizar el problema de inseguridad”, declaró.

RUTAS PRINCIPALES

La movilización contempla tres rutas principales: un grupo partirá desde Puente Nuevo (El Agustino), otro desde Puente Piedra (Panamericana Norte) y ambos convergerán en las inmediaciones del Campo de Marte, donde se unirán a otros gremios para marchar rumbo al Congreso de la República en la avenida Abancay.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, criticó las mesas de diálogo impulsadas por el Ejecutivo. “Desde la primera paralización, todo ha sido un saludo a la bandera. El problema de la inseguridad lo debe ver el Estado en su conjunto, no solo el Ministerio de Transportes”, señaló.