Cayeron “León” y “Charapa”: sicarios asesinaron a mujer en juguería de SJL

Dos sangrientos atentados ocurridos en San Juan de Lurigancho —el ataque a una mujer en una juguería y el ataque a un bus en la avenida Húascar— tienen como autores a dos sicarios identificados como alias “León” y alias “Charapa”. Ambos fueron intervenidos por la Policía Nacional tras semanas de seguimiento y han confesado su participación en diversos homicidios por encargo en el distrito.

Durante su testimonio, David León Moyara, alias “León”, de nacionalidad venezolana, reveló que recibió apenas 900 soles por participar en uno de los atentados. “Llegué con la foto de la señora, que trabajaba para una mafia… me pagaron 1500 soles”, admitió en otra confesión, detallando que disparó cuatro veces contra la víctima frente a su menor hijo. La víctima falleció de inmediato en el local donde atendía.

Las investigaciones revelaron que “León” no actuaba solo. Su cómplice era un adolescente de 17 años, alias “Charapa”, quien también estaría implicado en asesinatos a sangre fría en la zona de Campoy. Ambos criminales no solo se grababan en video mientras cometían los ataques, sino que además compartían audios y mensajes en WhatsApp donde se burlaban de sus crímenes, solicitándose mutuamente los registros como “recuerdo”.

LO CONFESARON TODO

Los dos sujetos ya se encuentran bajo disposición de la Policía Nacional. Tras la confesión de alias “León”, la Fiscalía iniciará un proceso de investigación en su contra y la de su cómplice menor de edad. Las autoridades indicaron que se trataría de una peligrosa red de sicarios que operaba en el distrito más poblado de Lima, ejecutando atentados por encargo a cambio de sumas de dinero que no superaban los 1500 soles.