01/10/2025

MML inaugura obras de mejoramiento en avenida Petit Thouars

La ceremonia de inauguración generó malestar entre conductores debido a la instalación de un estrado en plena vía pública que ocasionó congestionamiento vehicular.



El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, encabezó la inauguración de las obras de mejoramiento en la avenida Petit Thouars, una importante vía que conecta distritos como San Isidro, Miraflores y Cercado de Lima. La remodelación abarcó cerca de seis kilómetros y demandó casi siete meses de trabajos.

Sin embargo, la ceremonia de inauguración generó malestar entre conductores. La instalación de un estrado en plena vía pública ocasionó congestionamiento vehicular, obligando a muchos a tomar rutas alternas. Los afectados cuestionaron que no existiera una advertencia previa sobre el cierre parcial de la avenida.

Pese a las críticas, la Municipalidad de Lima destacó que la obra busca beneficiar a miles de vecinos y conductores que a diario transitan por la zona. La intervención contempló la renovación de pistas y veredas, señalización, mejoras en el drenaje y trabajos de embellecimiento urbano.

ARTERIA ESTRATÉGICA

Como se sabe, la avenida Petit Thouars es considerada una arteria estratégica por su ubicación paralela a la avenida Arequipa, por lo que se espera que las mejoras contribuyan a un flujo vehicular más ordenado y a un entorno urbano más seguro y moderno para los usuarios.


