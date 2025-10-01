Mano derecha de alias 'Pequeño J': “Lucharé hasta que se demuestre mi inocencia”

Matías Agustín Ozorio, alias “Ozorio”, mano derecha y presunto brazo armado de alias “Pequeño J”, decidió romper su silencio ante las cámaras de Panamericana Televisión durante sus últimas horas en territorio peruano, asegurando que luchará hasta que se demuestre su inocencia.

Ozorio fue clave para la captura de Janhzen Valverde Rodríguez, conocido como “Pequeño J”, quien está acusado de ser el autor del brutal triple feminicidio de tres jóvenes en Florencio Varela, Argentina. Su detención se produjo en inmediaciones de un terminal terrestre en Lima, tras un seguimiento de la policía peruana que utilizó estrategias de engaño a través de los teléfonos delictivos del grupo.

El Ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso, destacó que las víctimas fueron enterradas en una vivienda con medidas que dificultaron su localización, incluyendo hormigón armado sobre los cuerpos, lo que hizo extremadamente difícil para los perros de rastreo detectar el crimen.

EXPULSIÓN

Actualmente, Ozorio se encuentra a la espera de expulsión de Perú, tras la resolución de Migraciones, y su entrega a la justicia argentina está siendo coordinada por las autoridades policiales de ambos países. Por su parte, el proceso de extradición de “Pequeño J” ya ha iniciado para ponerlo a disposición de la justicia argentina.