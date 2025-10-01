Atentado contra combi en la ruta Colonial: cuatro mafias se disputan cobro de cupos

Un nuevo atentado contra el transporte público se registró en el Callao la mañana de este miércoles, cuando falsos pasajeros abrieron fuego contra una combi del Consorcio Vía Colonial, que cubre la ruta Callao–Lima por la avenida Colonial. El ataque dejó como saldo un muerto y dos heridos, a solo un día del paro convocado por gremios de transportistas en protesta por la ola de extorsiones.

La víctima mortal fue identificada como Jackson Gabriel Gómez Navarro, venezolano de 26 años, quien se encontraba en el asiento del copiloto cuando los atacantes dispararon contra la unidad. En tanto, el conductor Pablo José Hernández Santana y el cobrador José Daniel Hernández Vásquez, padre e hijo, resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión.

El ataque ocurrió muy cerca de dos centros educativos, lo que generó pánico entre los escolares y padres de familia que se dirigían a clases. Según fuentes policiales, no se descarta que se trate de un atentado extorsivo, ya que transportistas de esta ruta han denunciado constantes cobros ilegales por parte de bandas criminales, entre ellas la liderada por alias “Tito”, que exige 10 soles diarios.

SE VIENE EL PARO

Este ataque se produce en la víspera del paro de transportistas anunciado para el jueves 2 de octubre, en el que, según ANITRA, participarían más de 460 empresas de Lima y Callao. El ministro de Transportes, César Sandoval, adelantó que buscará dialogar con los gremios para evitar la medida de fuerza y advirtió que la inseguridad, la extorsión y el sicariato requieren un fortalecimiento de instituciones del Estado.