Choque múltiple en el Callao: camiones de carga pesada continúan circulando pese a prohibición

Un accidente de proporciones fatales ocurrió en la avenida Cusco, Callao, conocida por los vecinos como “la bajada de la muerte”. Un camión de carga pesada, que presuntamente había perdido los frenos, impactó 14 mototaxis, dos automóviles y una motocicleta, dejando 18 personas heridas —entre ellas cinco menores de edad— y un fallecido.

El conductor, identificado como Delmer Del Águila Hidalgo, de 40 años, conducía un vehículo con el logo de una empresa de transporte de cemento. Según la Municipalidad de Mi Perú, el tránsito de vehículos de carga pesada está prohibido en la zona, pero el camión habría ingresado por una vía auxiliar.

MÁS ACCIDENTES

Vecinos del sector relatan que el camión arrasó con todo a su paso y que la pendiente de la vía ha provocado varios accidentes en los últimos meses, razón por la cual piden con urgencia la instalación de rompemuelles y mayores medidas de seguridad.

A pesar de la prohibición vigente, se constató que unidades de carga pesada continuaban circulando por la avenida, incrementando el riesgo de nuevos incidentes.