PNP revela detalles del seguimiento que permitió capturar de “El Monstruo” en Paraguay

La Policía Nacional del Perú (PNP) brindó mayores detalles a la prensa sobre la captura de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, peligroso delincuente y líder de la organización criminal “Los Injertos del Cono Norte”, quien fue detenido la semana pasada en Paraguay.

Desde la sede de la Dirincri, en la avenida España en el Cercado de Lima, el jefe de la División Nacional contra el Crimen Organizado, José Manuel Cruz Chamba, informó que para llegar a su captura se realizó un minucioso seguimiento que incluyó su paso previo por Bolivia antes de llegar a Paraguay.

La PNP presentó pruebas de este desplazamiento, señalando que en Paraguay la encargada de recepcionar el dinero de las extorsiones era Dahiana Yazmín Martínez Valdez, pareja de “El Monstruo”. Asimismo, Cruz precisó que Erick Moreno ya había sido intervenido en Bolivia con una identidad falsa.

“En diciembre del 2024 la Policía Boliviana lo intervino en la localidad de Mendoza, en Santa Cruz. Tenía una identidad falsa a nombre de Jimmy López”, detalló el jefe policial.

EVIDENCIAS QUE LLEVÓ A SU CAPTURA

La institución también reveló detalles de la pareja de “El Monstruo” que fue capturada en Bolivia, además de mostrar la cronología del movimiento de dinero producto de las extorsiones, el cual era administrado por ella.

Asimismo, se exhibieron chats que evidencian las coordinaciones clave del cabecilla en relación a traslados, movimiento de dinero y alertas sobre operativos policiales. Finalmente, la PNP mostró las comunicaciones mantenidas con las autoridades paraguayas, lo que permitió concretar su captura el pasado 25 de septiembre en la ciudad de San Lorenzo, Asunción.